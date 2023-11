La gamme complète de solutions de communication et de collaboration de Poly, désormais filiale de HP, fait son entrée au catalogue de TD Synnex. Le géant mondial de la distribution informatique vient de conclure un accord de distribution européen. La gamme, qui comprend des casques, des solutions vidéo personnelles et des solutions pour salles de réunion, est disponible auprès de la division Endpoint Solutions de TD SYNNEX et de Maverick, sa division spécialisée dans l’audiovisuel.

« L’ajout de Poly est un excellent complément à notre vaste portefeuille de solutions de travail hybride. Elle offre un choix plus large de solutions de collaboration à domicile et au bureau. Grâce à l’intégration à l’écosystème HP, c’est une opportunité fantastique pour les entreprises d’optimiser et de simplifier la mise à disposition d’outils de collaboration », commente dans un communiqué Mara Pereira, VP Périphériques, Europe, chez TD Synnex.

Suite à cet accord, TD Synnex aidera ses partenaires à élaborer des solutions complètes pour les clients finaux, en tirant partie de l’interopérabilité de Poly avec les grandes plateformes de communication unifiée comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams et les principales solutions logicielles de gestion des centres de contact.