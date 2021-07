Broadcom négocie le rachat de SAS Institute rapporte CRN. Le géant des semi-conducteurs serait prêt à déposer sur la table entre 15 et 20 milliards de dollars pour mettre la main sur le spécialiste de l’analytique. Un accord pourrait intervenir au cours des prochaines semaines mais n’est pas garanti précisent nos confrères.

En pleine diversification depuis quelques années, Broadcom a acquis le fournisseur de logiciels d’infrastructure CA Technologies en novembre 2018 pour 18,9 milliards de dollars et racheté le développeur de logiciels de cybersécurité Symantec Enterprise en novembre 2019 pour 10,7 milliards de dollars. En 2017, il avait mis la main sur le spécialiste des réseaux Brocade Communications Systems pour 5,5 milliards de dollars.

SAS (Statistical Analysis System) Institute est un vétéran de l’analyse des données. Créée en 1976 par des étudiants et enseignants de l’Université d’État de Caroline du Nord (parmi lesquels l’actuel CEO, James Goodnight), la société a développé une large gamme de solutions, depuis son logiciel phare d’analyse visuelle SAS Viya jusqu’aux outils d’intégration et de gouvernance de données, en passant par les logiciels d’analyse IoT, les applications d’analyse commerciale sectorielle, des offres de détection de fraude et d’évaluation des risques financiers.

Selon son site Web, SAS est toujours dans les mains de ses fondateurs : James Goodnight (photo) détenant les 2/3 des parts, le reste appartenant au cofondateur et vice-président exécutif John Sall. SAS compte actuellement 12.545 employés, selon le site Web de la société, dont environ 5.200 au siège de Cary en Caroline du Nord.

Selon son rapport annuel, SAS a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 3 milliards de dollars.

Sollicitée par nos confrères, la société n’a pas souhaité commenter.