La RPA classique ne suffit plus : l’IA générative et agentique redéfinit le jeu et force les leaders historiques de l’automatisation à évoluer. Avec l’acquisition de Peak, UiPath renforce son offre d’IA verticale et s’aventure un peu plus sur le terrain de l’IA agentique pour répondre aux défis concrets d’automatisation des entreprises et dynamiser son positionnement.

S’il y a un secteur qui doit impérativement se réinventer avec l’arrivée de l’IA générative, c’est bien la RPA (Robotic Process Automation). On voyait poindre une révolution depuis plusieurs années déjà et certains tentaient même d’imposer le nom « IPA » (Intelligent Process Automation) en tentant d’insuffler un peu d’IA dans la toujours complexe (et parfois aléatoire) automatisation des processus d’entreprise.

Bien évidemment l’arrivée de l’IA générative et depuis peu de l’IA agentique vient totalement bouleverser cet univers. Un temps valorisé 35 milliards de dollars, UIPath, l’un des pionniers de la RPA, affiche une capitalisation boursière d’environ 6,5 milliards de dollars et traverse une période difficile preuve de la transformation profonde du marché de l’automatisation logicielle.

UiPath : un leader en quête de relance

Fondé en Roumanie, l’éditeur UiPath s’est imposé comme un pionnier de l’automatisation robotisée des processus (RPA) en proposant des « robots logiciels » capables d’exécuter des tâches répétitives dans les entreprises. Cette technologie, qui ne relevait pas initialement de l’IA, a connu une croissance fulgurante, propulsant l’entreprise à une valorisation de 35 milliards de dollars lorsqu’elle était encore privée.

Aujourd’hui, UiPath affiche une capitalisation boursière d’environ 6,5 milliards de dollars et traverse une période difficile. Ses résultats financiers 2024 (exercice fiscal 2025 clôturé fin janvier 2025) montrent un CA de 1,43 milliard de dollars pour une perte de 163 millions de dollars. Et l’entreprise a réduit ses effectifs de 10% en juillet 2024. De plus, face à « l’incertitude macroéconomique mondiale croissante », l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l’exercice fiscal 2026, désormais estimés entre 1,525 et 1,530 milliard de dollars.

UiPath doit se réinventer et réinventer son cœur de métier. Et pour l’y aider, l’éditeur annonce l’acquisition d’un pionnier de l’IA Agentique : Peak.

Fondée en 2015 à Manchester au Royaume-Uni, Peak s’est spécialisée dans l’optimisation des décisions commerciales par l’IA et le développement d’applications d’IA pour l’optimisation des inventaires et la tarification des produits. L’entreprise, qui a levé 121 millions de dollars auprès d’investisseurs comme SoftBank, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 9 millions de livres (11,6 millions de dollars) en 2023, en hausse de 17%.

Lancé fin 2023, Peak Co:Driver est une solution d’IA générative qui combine les capacités d’analyse et de compréhension des LLM avec des applications IA et les données commerciales des entreprises. C’est l’épine dorsale de la technologie de Peak qui permet aux entreprises de créer des workflows d’IA, traiter des données et générer des prédictions pour optimiser les processus commerciaux critiques via des API ou des applications web intégrées. Dit autrement, Peak est l’un des pionniers de l’IA Agentique dans le domaine de l’automatisation des processus commerciaux.

L’IA verticale : un tournant stratégique pour l’industrie

Une approche à la fois pionnière et verticalisée qui a séduit UiPath, les clients étant en demande de solutions d’IA adaptées à leurs défis sectoriels spécifiques qui ne nécessitent pas d’importantes personnalisations et réduisent les hallucinations de l’IA.

Les capacités décisionnelles de Peak seront intégrées dans la plateforme d’automatisation agentique de UiPath, permettant la mise en place de processus autonomes basés sur des données client contextuelles. Les solutions de Peak formeront également l’épine dorsale des nouveaux agents de tarification et d’inventaire pour les clients UiPath.

Daniel Dines, fondateur et PDG de UiPath, a déclaré : « L’acquisition de Peak accélère notre mission de renforcement de notre stratégie de solutions verticales d’IA. Associées à la plateforme UiPath, les applications d’IA spécialisées de Peak renforcent notre capacité à fournir des solutions pour optimiser les cas d’usage sectoriels. »

Pour Peak, cette acquisition offre l’opportunité d’étendre ses solutions à l’échelle mondiale et de couvrir de nouveaux secteurs. Richard Potter, PDG et cofondateur de Peak, souligne : « La portée mondiale de UiPath, son expertise approfondie des entreprises et son engagement en faveur de l’innovation en IA nous permettra d’accélérer notre vision, qui consiste à donner du pouvoir aux entreprises grâce à des IA spécialisées dans la prise de décision à grande échelle. »

Un exemple concret de cette collaboration existe déjà : UiPath et Peak ont transformé le processus de tarification des devis pour Heidelberg Materials, l’un des plus grands fabricants de matériaux de construction au monde. Cette solution combine l’automatisation pour rassembler des données provenant de centaines de sources et l’IA pour déterminer les devis optimaux, permettant ainsi d’améliorer significativement l’efficacité des équipes de vente.

Avec cette acquisition stratégique, UiPath espère relancer sa croissance en élargissant son portefeuille de solutions d’IA verticale, particulièrement dans les secteurs de la vente au détail et de la fabrication, tout en capitalisant sur la tendance croissante vers l’automatisation agentique dans les entreprises.