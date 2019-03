Ucopia a promu Florent Auroyer en qualité de président. Florent Auroyer succède à Didier Plateau, président et fondateur en 2002 du spécialiste de la WiFi sécurisée. Celui-ci indique dans un communiqué qu’il souhaite se consacrer à de nouveaux projets personnels et professionnels. Florent Auroyer était depuis 2014, directeur financier et directeur des opérations de la société. Il a pour mission d’accompagner Ucopia et ses 45 collaborateurs dans la promotion du Wi-Fi comme media de proximité intelligent.

Diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Grenoble et titulaire d’un MBA en commerce international obtenu à l’université d’Ottawa, Florent Auroyer, 49 ans, cumule plus de 25 ans d’expérience dans la direction, le développement et l’organisation de PME.

Il débute sa carrière en 1996 chez GlobalOne (aujourd’hui Orange) en tant que responsable de la facturation. Après différentes expériences de contrôleur financier chez Global Crossing (2000) et Ocular Sciences (2002), il est nommé en 2006 directeur financier d’Iron Mountain France, spécialiste de la gestion documentaire, où il prend notamment en charge l’acquisition et de l’intégration de trois entreprises. En mai 2009, il prend la direction du spécialiste français solutions de connectivité des appareils biomédicaux Capsule Technologie (désormais propriété de Qualcomm Life) avec sous sa responsabilité l’Europe, l’Asie et l’Amérique latine ; tout en assurant la direction financière de la société. Avant d’intégrer Ucopia, Florent Auroyer était, depuis 2013, directeur général adjoint du spécialiste de l’e-commerce pour l’enfance Bebeo/Melijoe.com.