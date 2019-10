Tufin, leader de l’orchestration de la sécurité, de l’accélération et l’automatisation des modifications d’infrastructures réseau tout en maintenant sécurité et conformité, renforce son équipe de direction en annonçant la nomination de Stéphane HAURAY au poste de Directeur Régional West EMEA. Dans ce contexte, il est chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie commerciale de Tufin sur la région West EMEA et d’y développer ses parts de marché. Pour remplir ces objectifs, Stéphane HAURAY peut s’appuyer sur une expérience professionnelle acquise dans des sociétés françaises et internationales de premier plan à l’image de CEGID, Enablon, Kaseya ou encore Appsense. Stéphane HAURAY est titulaire d’un MBA en Management des systèmes d’information de l’Université de San Francisco.