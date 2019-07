En octobre, Intel présentera un nouveau programme partenaires Intel Partner Alliance. A l’occasion d’une interview à CRN, le responsable du channel US, Jason Kimrey, a donné quelques conseils valables des deux côtés de l’Atlantique. Selon lui les partenaires doivent investir pour rester compétitifs sur le marché et se mettre au diapason dans trois domaines clés.

Le premier est celui de l’analytique avancée. « Si vous regardez où se trouve la croissance actuellement, c’est certainement dans l’intelligence artificielle et l’analytique. Il s’agit en réalité de donner un sens aux données créées et si j’en crois les dernières statistiques, seulement 2% des données sont réellement analysées. Fournir des services d’analyse et dans la foulée de l’intelligence artificielle offre aux partenaires de formidables opportunités », a expliqué le dirigeant à nos confrères.

Autre secteur porteur selon lui : l’internet des objets. « Nous voyons des exemples concrets de situations dans lesquelles l’IoT permet aux partenaires d’apporter une nouvelle valeur à leurs clients. L’analyse des données à la périphérie en est un. La convergence de l’IA et de l’IoT offre vraiment de nouvelles possibilités de services. »

Pour Jason Kimrey, le marché du datacenter n’est toutefois pas à délaisser. Il voit en effet dans la modernisation de l’IT et la montée en puissance de l’informatique hybride une opportunité clé, tout particulièrement pour les partenaires qui aident les clients à gérer leurs charges de travail et leur infrastructure.