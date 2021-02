Les ventes d’abonnement et de logiciels en tant que service ont dopé les résultats trimestriels de VMware. En progression de 27% sur un an, elles ont généré 707 millions de dollars sur un chiffre d’affaires total de 3,3 milliards de dollars, en progression de 7%. La croissance de VMware Cloud on AWS est particulièrement spectaculaire. Les revenus ont en effet quasiment doublé.

Le bénéfice net GAAP a été propulsé à 791 millions de dollars ou 1,87 dollar par action diluée, comparé à 321 millions de dollars un an plus tôt ou 0,76 dollar par action diluée, soit un gain de 146,5%.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires a grimpé de 9% pour s’établir à 11,8 milliards de dollars. Les ventes d’abonnement et de logiciels en tant que service ont bondi de 38% à 2,6 milliards de dollars. Le bénéfice net GAAP a atteint 2,1 milliards de dollars ou 4,86 dollars par action diluée, comparé à 6,4 milliards de dollars ou 15,08 dollars par action diluée un an plus tôt.

« Nos résultats indiquent que les clients choisissent les technologies et les solutions VMware pour piloter leur passage au numérique aujourd’hui et demain », affirme dans un communiqué le directeur financier Zane Rowe, qui assure l’intérim en attendant la désignation d’un nouveau CEO. « Nous continuons à bâtir et à développer nos activités d’abonnement et de SaaS, apportant à nos clients la flexibilité en matière de choix de consommation et en délivrant de nouvelles offres sur le marché. »

S’adressant aux analystes et aux journalistes lors de la présentation de ces résultats, Zane Rowe a évoqué la scission de VMware. « Bien que notre comité spécial d’administrateurs indépendants continue d’évaluer le spin-off, nous pensons déjà qu’il pourrait améliorer la valeur de VMware et de ses actionnaires », a-t-il déclaré. « Je suis ravi de vous annoncer que nous progressons sur ce projet. Nous pensons qu’une scission exonérée d’impôt pourrait accroître la valeur pour les actionnaires, les membres du personnel et les clients en simplifiant les structures du capital et en offrant de la flexibilité. »

Nos confrères de CRN, qui rapportent ces propos, font remarquer que VMware n’a pas évoqué le remplacement de Pat Gelsinger, lequel comme on le sait a pris la direction d’Intel au début de ce mois. Ils ont toutefois constaté la présence à lcette présentation de Raghu Raghuram, directeur de l’exploitation des produits et services cloud et de Sanjay Poonen, chef de l’exploitation des opérations clients. Ces derniers sont considérés comme des favoris pour occuper le poste de CEO si l’entreprise décidait de recruter en interne.