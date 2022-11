Palo Alto Networks a publié les résultats de son premier trimestre fiscal 2023 clos fin octobre. Le spécialiste de la cybersécurité a rassuré ses investisseurs en démontrant qu’il pouvait concilier rentabilité et croissance soutenue. Son chiffre d’affaires a augmenté de 25% en glissement annuel pour atteindre 1,6 Md$ et ses facturations de 27% à 1,7 Md$. Le bénéfice net s’établit à 20 M$ à comparer à une perte de 103 M$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s’établit à 0,83$, contre un consensus de 0,68$.

« Notre croissance au T1 a été tirée par le fait que les clients continuent d’accroître leurs engagements envers nos plates-formes de sécurité, car ils sont en mesure de choisir nos meilleures capacités et de simplifier leur architecture de sécurité », a déclaré dans un communiqué Nikesh Arora, président et PDG de Palo Alto Networks.

Selon le PDG, l’incertitude économique entraine une modification du comportement des clients mais il s’est déclaré confiant devant les analystes sur la résilience du secteur de la cybersécurité. « Bien que certaines transactions aient été réduites ou divisées en phases, nous rencontrons peu d’annulations de transactions », a-t-il souligné.

L’entreprise a confirmé ses prévisions de revenus du deuxième trimestre fiscal avec un chiffre d’affaires compris entre 1,63 et 1,66 Md$. Et elle a relevé le haut de sa fourchette pour l’ensemble de l’exercice, passant de 6,90 à 6,91 Md$, avec une croissance attendue entre 25% et 26%.

En marge de cette publication, Palo Alto Networks a également annoncé la signature d’un accord définitif pour l’acquisition de Cider Security, une société israélienne spécialisée dans la sécurité des applications. La transaction en cash est évaluée à 195M$.

Palo Alto Networks prévoit d’intégrer les solutions d’observabilité de Cider à sa plateforme de protection des applications cloud native Prisma Cloud. L’objectif est d’élargir la surveillance à l’ensemble des logiciels utilisés dans le pipeline de développement afin de « sécuriser l’ensemble du cycle de vie de la sécurité des applications du code au cloud ».

« Toute organisation utilisant le cloud public dispose d’une infrastructure applicative avec des centaines d’outils et d’applications qui peuvent accéder à son code », explique dans un communiqué Lee Klarich, chef de produit chez Palo Alto Networks. « Cider permets de se connecter à l’infrastructure, d’analyser les outils et d’identifier les risques, ainsi que la façon d’y remédier. »

L’acquisition devrait être finalisée lors du trimestre en cours et ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses résultats précise l’entreprise californienne.