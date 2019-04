Au cours de son troisième trimestre clos le 31 mars, Microsoft a annoncé des résultats supérieurs aux attentes de Wall Street. En progression de 14% sur un an, le chiffre d’affaires s’établit à 30,6 milliards de dollars, soit 15,5 milliards de dollars générés par les produits et 15,1 milliards de dollars provenant des services. Le bénéfice net grimpe de 19% à 8,8 milliards de dollars tandis que le bénéfice dilué par action bondit de 20% à 1,14 dollar. Les analystes s’attendaient à des revenus de 29,84 milliards de dollars et à un bénéfice par action de 1,0 dollar.

Plus précisément, les produits d’exploitation liés à la productivité et aux « processus opérationnels » s’élèvent à 10,2 milliards de dollars (+14%), dopés par la croissance de 30% du chiffre d’affaires d’Office 365, par la progression de 43% des revenus de Dynamics 365 et par la hausse de 27% des résultats de Linkedin.

Boosté par Azure (+73%), le segment Intelligent Cloud enregistre une hausse de 22% pour atteindre 9,7 milliards de dollars.

Les revenus du segment More Personal Computing s’élèvent à 10,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 8%. On retiendra ici que le chiffre d’affaires OEM progresse de 8%, celui de Windows Commercial et des services cloud augmente de 18% et que les revenus générés par le Surface bondissent de 21%.

Ces excellents résultats ont fait grimper le titre de 3,47% lors des échanges après-bourse.