Bien que toujours fragilisé par la crise qui affecte l’écosystème du PC, Logitech n’est plus loin de renouer avec la croissance. Sur son troisième trimestre clos fin décembre, soit celui de la période des fêtes, ses revenus affichent une baisse annualisée de 1% (-3% en devises constantes) à 1,23 Md$. Une amélioration notable par rapport aux baisses de 3% et 9% enregistrées sur les deux premiers trimestres.

Un redressement qui conduit d’ailleurs le fabricant de périphériques à relever ses prévisions pour son exercice 2024. Il prévoit désormais un chiffre d’affaires de 4,2 à 4,25 md$ (soit une baisse de -6 à -7%) au lieu d’une précédente perspective de 4 à 4,15 Md$ (soit -9 à -12%). Le fabricant suisse est également plus optimiste sur résultat opérationnel ajusté (non GAAP) et réhausse sa fourchette de 525-575 M$ à 610-660M$, ce qui représenterait une hausse annualisée entre 4 et 12% par rapport au précédent exercice.

Activité la plus génératrice de revenus (409M$), les périphériques de jeu ont baissé de 1% sur un an au cours du dernier trimestre. Les claviers et combos (229 M$) et dispositifs de pointage (206 M$) affichent tous deux une hausse de 4%. Les autres activités subissent des baisses plus ou moins marquées : collaboration vidéo (169 M$, -2%), webcam (85 M$, -9%), accessoires pour tablettes (64 M$, -1%), casques (41 M$, -11%) et enceintes (49M$, -16%). Le bénéfice d’exploitation (non GAAP) de la société a lui augmenté de 26 % pour atteindre 248 M$.

« Nous avons enregistré des résultats solides au troisième trimestre. Mais nous ne serons pas satisfaits tant que nous n’aurons pas renoué avec la croissance du chiffre d’affaires », a déclaré Hanneke Faber, ancienne dirigeante d’Unilever qui a pris la fonction de PDG de Logitech en décembre dernier.

Un objectif qui devrait être facilité par la lente reprise du marché du PC. Après deux années de baisse consécutives, IDC prévoit une croissance de 3,4% en 2024 et Gartner de 4,9%.