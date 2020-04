Malgré la pandémie de Covid-19, Microsoft a clôturé un bon troisième trimestre avec un chiffre d’affaires de 35,0 milliards d’euros, en croissance de 15%, un bénéfice d’exploitation de 13,0 milliards d’euros, en hausse de25% et un bénéfice net de 10,8 milliards d’euros, en progression de 22. Le bénéfice dilué par action est de 1,40 dollar, en hausse de 23%.

Les trois segments d’activités, Productivity and Business Processes (11,7 milliards de dollars, +15%), Intelligent Cloud (12,3 milliards de dollars, +27%) et More Personal Computing (11,0 milliards de dollars, +3%) tirent leur épingle du jeu grâce au télétravail et au confinement. « Le Covid-19 a eu un impact net minimal sur les revenus totaux de l’entreprise », reconnaît d’ailleurs Microsoft. « Nous avons assisté à deux ans de transformation numérique en deux mois. Du travail d’équipe à distance et de l’apprentissage, aux ventes et au service client, à l’infrastructure cloud critique et à la sécurité – nous travaillons chaque jour aux côtés des clients pour les aider à s’adapter et à rester ouverts aux affaires dans un monde de tout à distance », affirme le CEO, Satya Nadella. « Notre modèle commercial durable, notre portefeuille diversifié et notre pile de technologies différenciées nous positionnent bien pour ce qui nous attend. »

Dans les segments Productivité et Processus commerciaux et Cloud intelligent, l’utilisation du cloud a augmenté, en particulier dans Microsoft 365, y compris Teams, Azure, Windows Virtual Desktop, les solutions de sécurité avancées et Power Platform. En revanche, on note au cours des dernières semaines du trimestre, un ralentissement des licences ponctuelles, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ainsi qu’une réduction des dépenses publicitaires de LinkedIn.

Parmi les faits saillants, on retiendra la croissance des revenus d’Azure qui bondissent de 59%, de Dynamics 365 qui grimpent de 47% et d’Office 365 Commercial qui progressent de 25%. On notera par ailleurs que les ventes de Surface ont augmenté de 17%, un progrès lié sans doute au télétravail.

Pour le trimestre en cours, Microsoft prévoit des revenus entre 35,85 et 36,8 milliards de dollars. « Microsoft n’est pas à l’abri de ce qui se passe dans le monde en termes de croissance du PIB », a toutefois averti Satya Nadella lors de la conférence téléphonique avec les analystes rapporte Reuters. le CEO prévoit des temps difficiles pour LinkedIn et une baisse des ventes de logiciels pour les petites entreprises.