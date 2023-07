Avec une progression annualisée de 32,6%, le marché européen des réseaux s’est montré étonnamment solide au premier trimestre, dans la lignée des fortes performances déjà enregistrées en 2022. Comme le reconnait le cabinet d’études IDC, le ralentissement prévu n’a pas eu lieu, notamment en raison de la résolution des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et au raccourcissement significatif des délais d’expédition.

Le marché a été tiré par la commutation Ethernet WLAN et la commutation hors centre de données, qui progressent respectivement de 47,3% et 45,2%. Une croissance favorisée par des hausses de prix mais qui repose d’abord sur une forte augmentation des volumes expédiés.

Les commutateurs de centres de données et les routeurs progressent eux aussi de manière plus mesurée, avec des croissances respectives d’environ 15% et 8%. Au niveau technologique, le marché est stimulé par une forte demande sur les produits Wi-Fi 6/6E et les mises à niveau correspondantes pour les switchs et points d’accès des campus.

Toutefois, IDC s’attend désormais à un ralentissement significatif du marché. En effet, une majorité d’entreprises anticipent une récession d’intensité incertaine et devraient donc se montrer prudentes en termes de dépenses pour le reste de l’année.

« Alors que l’arriéré sur le marché de la commutation Ethernet hors centre de données se résorbait au premier trimestre, nous prévoyons que les dépenses totales du marché européen des réseaux d’entreprise afficheront un taux de croissance nettement inférieur à celui de 2022 et du premier trimestre 2023, à environ 3,5 % pour les trimestres restants », déclare Peter Kosinar, responsable de programme pour les solutions d’infrastructure de réseau européennes chez IDC.