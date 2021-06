TooSmart, une agence d’automatisation de process métier basée à Lyon, ambitionne de recruter 10 nouveaux talents sur les douze prochains mois pour accompagner les PME et les TPE dans leur transformation digitale. Cette annonce s’inscrit notamment dans le cadre d’une stratégie de développement ambitieuse et de la préparation d’une levée de fonds qui sera prochainement annoncée.

Créée par Luc ROMANO, serial entrepreneur lyonnais, TooSmart a pour unique vocation de permettre aux PME d’accéder à des solutions sur mesure leur permettant d’automatiser différentes tâches répétitives et de gagner en productivité et en agilité dans leur mode de fonctionnement. Ce positionnement unique a permis à l’agence dès son lancement de trouver son public et d’accompagner rapidement différentes organisations dans leur transformation.

En rejoignant TooSmart, les futurs collaborateurs vont intégrer une start-up dynamique qui a su se positionner sur un marché en croissance au travers d’une offre de qualité et sur mesure qui répond parfaitement aux attentes spécifiques de chaque entreprise. Les nouvelles recrues devront disposer de compétences technologiques qui leur permettront d’être en mesure de répondre à des attentes métiers dans des domaines variés comme la finance et les ressources humaines par exemple.

Quelques postes ouverts chez TooSmart :

– NoCode Maker

– Consultant & Architecte SI

– Chef de projet

– Business Development

Pour postuler, rendez-vous sur https://www.toosmart.io/nous-rejoindre

Luc ROMANO, Président de TooSmart « Nous sommes fiers d’annoncer notre première politique de recrutement qui va nous permettre d’accélérer notre croissance en nous appuyant sur des collaborateurs engagés qui vont mener à bien les projets de nos clients. Nous allons leur permettre de vivre une expérience unique au sein d’une start-up qui propose une offre réellement innovante sur un marché dynamique. »