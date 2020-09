Tim Cook, qui va fêter son soixantième anniversaire le 1er novembre prochain, ne devrait pas sauf surprise quitter Apple avant 2025 au plus tôt. C’est du moins la volonté du conseil d’administration de la firme de Cupertino. Pour l’inciter à rester, les administrateurs lui accordé un plan d’attribution d’actions qui lui permettraient d’obtenir jusqu’à 1 million de titres de l’entreprise. Ce plan est divisé en deux lots. Le premier comprend 333.987 actions gratuites qui lui seront octroyées par tiers les 1er avril 2023, 2024 et 2025. L’autre lot comprend également 333.987 actions qui lui seront attribuées le 1er octobre 2023 en fonction de la performance relative de l’action d’Apple sur trois ans, ce qui lui permettrait dans le meilleur des cas de doubler ce nombre.

« Tim a apporté une innovation et une concentration sans précédent à son rôle de CEO et a démontré ce que signifie diriger avec des valeurs et de l’intégrité », explique le conseil d’administration de la société dans un communiqué transmis à Bloomberg. « Pour la première fois en près d’une décennie, nous octroyons à Tim a une nouvelle indemnité en actions qui sera acquise au fil du temps en reconnaissance de son leadership exceptionnel et avec une grande confiance dans l’avenir d’Apple sous sa direction. »

Il s’agit des premières attributions d’actions à Tim Cook depuis qu’il a été nommé CEO en 2011.

Il y a quelques semaines, nos confrères de Bloomberg ont demandé à Tim Cook combien de temps il prévoyait de diriger le géant de Cupertino. « Nous verrons », avait-il répondu. « Il est sûr qu’un jour ou l’autre chacun de nous peut décider de faire autre chose. »

Le directeur de l’exploitation Jeff Williams, le directeur financier Luca Maestri et la directrice juridique Kate Adams se sont également vu attribuer des actions, selon le même calendrier et les mêmes conditions que Tim Cook. Leur packages sont toutefois plus petits.