Au cours d’une tournée européenne qui le mènera mercredi devant le Parlement européen à Bruxelles pour parler de la protection des données personnelles, Tim Cook s’arrête à paris ce lundi pour rencontrer Emmanuel Macron. Contrairement à Facebook et à Google, Apple se défend d’utiliser les données personnelles de ses clients.

Lundi à Berlin, première étape de sa tournée, entre une séance de yoga et une visite de startup spécialisée dans la réalité augmentée, le patron de la firme à la pomme a expliqué qu’il était un fervent supporter du RGPD., ajoutant qu’il aimerait voir les États-Unis et de nombreux autres pays suivre l’exemple de l’Europe et même le dépasser. « Le chemin vers une meilleure vie privée est comme un voyage. Je ne sais pas combien de temps cela durera », a encore déclaré Tim Cook, tout en se disant convaincu que « le monde dans son ensemble se dirigera vers plus de vie privée », rapporte le quotidien Les Echos.

Ce mardi, un an après une première rencontre entre les deux hommes, il s’entretiendra avec Emmanuel Macron, une réunion de suivi a fait savoir l’Elysée. Les deux dirigeants devraient parler des relations quelquefois conflictuelles entre les grands groupes comme Apple et les PME qui vendent leurs applications sur les magasins physiques et virtuel de la firme de Cupertino. C’est ce qu’a déclaré lundi sur les ondes d’Europe 1 Mounir Mahjoubi, qui a suggéré au président de la République de parler de ce sujet épineux. « Aujourd’hui, ces grandes plateformes ont deux choix : soit bouffer tout le monde, détruire toutes les économies, soit d’être un accélérateur pour tous », a ajouté le secrétaire d’Etat en charge du numérique. Selon la station, le dossier de la taxation des Gafa, déjà en discussion à Bruxelles, ne devrait être qu’évoqué.

Tim Cook devrait également profiter de son escale dans la capitale française pour visiter une ou deux startups.