L’éditeur américain de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique Tibco Software annonce le rachat de Scribe Software. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Créé en 1195 et basé à Manchester dans le New-Hampshire (USA) avec un bureau EMEA à Amsterdam, Scribe Software fournit des services d’intégration dans le cloud aux entreprises, afin de connecter leurs applications SaaS et automatiser leurs flux de données grâce à une approche intuitive, basée sur un navigateur. L’association de Scribe et de Tibco Cloud Integration permettra de gérer une grande variété de scénarios d’intégration (applications, données, projets d’API, etc.). Les clients pourront ainsi interconnecter les composants et ressources de leur SI et de leur écosystème, que ce soit dans le cloud, en local, ou sur les objets de l’Edge.

Scribe revendique plus de 10.000 clients, parmi lesquels KPMG, Dell, HP, Konica Minolta, CGI, Microsoft, Nikon, Philips ou le département de la Défense des Etats-Unis.

« En enrichissant notre offre Connected Intelligence Cloud avec les fonctionnalités d’intégration SaaS de Scribe, nous aidons une grande variété d’utilisateurs à contribuer à la transformation numérique de leur entreprise », explique dans un communiqué Matt Quinn, directeur des opérations chez Tibco. « Grâce à son approche donnant à des milliers de clients et partenaires la possibilité de créer, tester et gérer des flux de données sans avoir à écrire de code, l’éditeur permet aux organisations de connecter leurs applications SaaS en un clin d’œil pour améliorer leurs performances. Nous sommes ravis de cette acquisition, et à l’idée d’accueillir les clients et partenaires de l’entreprise dans notre communauté. » « Désormais, les utilisateurs métiers, les partenaires intégrateurs et les fournisseurs d’offres SaaS cherchant à accroître leurs capacités d’intégration peuvent bénéficier de Tibco, et profiter de notre couverture mondiale, ainsi que du large éventail de technologies complémentaires de notre solution Tibco Connected Intelligence Cloud », affirme de son côté le vice-président de la gestion et de la stratégie produit chez Tibco, Rajeev Kozhikkattuthodi.

Rien ne change pour les partenaires de Scribe indique Tibco. Les clients actuels resteront abonnés aux services Scribe. Ils pourront par ailleurs profiter de fonctionnalités complémentaires issues de l’offre Tibco Connected Intelligence Cloud (API management, messaging, développement de microservices, analyse visuelle, etc.) sans quitter la plateforme.