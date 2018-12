L’éditeur américain de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique Tibco Software annonce l’acquisition du Français Orchestra Networks, spécialiste des solutions de Master Data Management (MDM) et du data asset management. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Grâce à ce rachat, la plateforme Tibco Connected Intelligence bénéficiera de capacités de partage de données.

La plateforme d’Orchestra Networks, EBX, permet de gérer, gouverner et partager l’ensemble des Master Data, données de référence et métadonnées d’une entreprise de façon centralisée. « La plupart des organisations gèrent ces actifs partagés séparément, ce qui engendre des coûts, nuit à leur agilité, et représente un facteur de risques accru », précise Tibco dans un communiqué. L’éditeur cite l’exemple d’un des leaders mondiaux des services d’hôtellerie qui s’appuie sur EBX pour assurer une gestion et une distribution uniforme de ses master data (éléments des menus, ingrédients, fournisseurs et informations sur ses différents sites) vers ses applications mobiles et web, ses outils d’analyse, et les affichages installés dans ses restaurants. « Le groupe peut ainsi accroître son agilité globale et réduire le coût d’acquisition de nouvelles marques », précise le document

Selon Matt Quinn, vice-Président exécutif en charge des opérations de Tibco, l’acquisition est une opération gagnant/gagnant. « Ce rachat est très important pour nous, car il nous aide à atteindre notre objectif consistant à créer la plateforme n°1 pour l’entreprise digitale. Les technologies d’Orchestra Networks nous permettront de répondre rapidement et facilement aux besoins – qu’ils soient simples ou complexes – de nos clients en matière de Master Data et de Data Asset Management. En intégrant l’offre Tibco Connected Intelligence Cloud, la solution MDM leader EBX prendra une nouvelle dimension. Les clients de la plateforme bénéficieront d’un accès instantané à nos fonctionnalités de premier plan d’intégration et d’analyse du capital données. En outre, Orchestra Networks, c’est aussi une équipe exceptionnelle qui participera désormais à nos efforts visant à soutenir nos clients et partenaires. »

« Tibco nous aidera à commercialiser et soutenir notre logiciel leader de gestion du capital données à plus grande échelle et dans le monde entier. Nous allons également pouvoir proposer à nos clients des fonctionnalités complémentaires d’intégration et d’analyse basées respectivement sur des API et une IA », estime de son côté Christophe Barriolade, cofondateur et PDG d’Orchestra Networks.

Basé à Paris, avec des bureaux à Boston, Francfort, Mayfair (Royaume-Uni), Singapour et Melbourne et une présence dans plus de 25 pays, Orchestra Networks revendique plus de 200 clients clients parmi lesquels Axa, Altran, BNP Paribas, Bpifrance, SNCF, La Poste, Boiron, Bolloré, Danone, l’Assurance Retraite ou encore la CFDT.