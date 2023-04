Thomas de Portes rejoint la filiale française d’Exertis, à la tête de la force de vente terrain du distributeur informatique racheté par DCC en 2015 et dont le siège social est à Dublin.

Fort de son expertise en gestion commerciale et de son expérience dans la vente et le management, notamment chez FNAC et Castorama, Thomas de Portes (à droite sur la photo) sera responsable de la stratégie commerciale sur le terrain et de la gestion des équipes de vente françaises du grossiste spécialisé dans les produits d’électronique grand public.

« Son expérience chez deux acteurs stratégiques du retail ainsi que son expertise dans le management et la gestion commerciale dans le secteur des produits technologiques seront des atouts majeurs pour Exertis », déclare Ludovic Thomazeau, directeur de la division multimédia d’Exertis France, dans un billet de blog sur LinkedIn.