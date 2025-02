TELEHOUSE, membre de la Coalition pour une IA Durable, annonce un partenariat stratégique avec Antemeta pour le déploiement de sa solution d’intelligence artificielle souveraine, AntemetA Suite, sur le campus TELEHOUSE 3, un site spécialement optimisé pour les besoins de l’IA.

AntemetA Suite, solution d’intelligence artificielle On-Premise, repose sur la plateforme AntemetAI et propose des modules spécialisés destinés à améliorer la productivité des organisations publiques et privées. Conçue pour répondre aux besoins métiers spécifiques, cette solution se distingue par sa résilience, son caractère souverain, raisonné et évolutif. Elle constitue ainsi une alternative concrète et sécurisée face aux solutions d’IA actuellement disponibles sur le marché.

Sami Slim, CEO de TELEHOUSE France :

« Nous sommes fiers de devenir le partenaire stratégique d’Antemeta pour le déploiement de leur solution AntemetASuite sur notre campus TELEHOUSE 3. Ce partenariat illustre notre engagement constant en faveur de l’innovation responsable et de la souveraineté numérique. En accompagnant nos clients dans le déploiement de solution d’IA souveraine et hautement sécurisée, nous contribuons activement à la transformation numérique en France tout en garantissant une maîtrise totale des données. »

Stéphane Blanc CEO d’Antemeta :

« Ce partenariat avec TELEHOUSE est une étape clé dans notre mission de proposer une alternative souveraine et éthique aux solutions d’intelligence artificielle actuelles. En choisissant le campus TELEHOUSE , nous offrons à nos clients une infrastructure de pointe, parfaitement adaptée aux exigences de sécurité, de résilience et d’évolutivité. Ensemble, nous œuvrons pour une IA raisonnée, pleinement intégrée aux besoins métiers et respectueuse des enjeux de souveraineté. »

Grâce à cette collaboration, TELEHOUSE et Antemeta poursuivent leur engagement commun pour une intelligence artificielle souveraine et durable, en garantissant aux entreprises une solution fiable, respectueuse des données et prête à accompagner la transformation numérique en toute sécurité.