Difficile fin d’année 2022 pour nos opérateurs télécoms. L’Observatoire de l’Arcep montre qu’après sept trimestres de hausses comprises entre + 2 % et + 4 %, la croissance de leurs revenus sur le marché de détail s’est tassée à 0,7% pour s’établir à 9,5 Md€ HT. Ils doivent composer avec un recul accru des services fixes, une croissance qui faiblit sur les services mobiles et moins de revenus issus de la vente de terminaux mobiles.

Les revenus des services fixes s’établissent à 4,1 Md€. Après deux années de croissance, le recul s’accentue avec une baisse de 0,7% en un an sur le quatrième trimestre, contre 0,3% en moyenne sur l’ensemble de l’année 2022. Les revenus des services mobiles s’établissent à 3,7 Md€, en croissance de 3% mais en baisse de 2 points sur un an. Les revenus annexes de 1,3 Md€, dont 1 md€ pour la vente de terminaux mobiles, affichent pour leur part un recul de 2%.

Majoritaire depuis le deuxième trimestre, la part des abonnements fibre atteint 57% au 31 décembre 2022, en hausse de 11 points sur un an. La croissance des abonnements faiblit néanmoins avec 3,6 millions d’abonnement en un an contre 4,1 millions un an auparavant. Parallèlement, la baisse du nombre d’accès à haut débit, notamment sur réseaux DSL, est comprise entre 2,5 et 3 millions par an depuis deux ans. Au final, le nombre total d’abonnements haut et très haut débit (31,9M) progresse de 445 000 en un an contre 845 000 un an auparavant.

La 5G décolle enfin avec 8,2 millions d’utilisateurs actifs. Un chiffre en croissance de 2 millions en un trimestre et de 5,2 millions sur un an, soit la meilleure progression depuis le lancement commercial. La croissance de la 4G se poursuit avec 68,9 millions (83% des cartes SIM) mais elle faiblit à 7% contre 10% les deux années précédentes.

Sur les terminaux mobiles, la consommation vocale se contracte de 4% en un an, la consommation de données augmente de 32% et la consommation moyenne de SMS par abonné s’élève à 114 SMS par mois, soit 14 SMS en moins en un an. Sur les réseaux fixes, la consommation vocale est en recul de 18%.