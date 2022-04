Dans la dernière édition de son observatoire trimestriel des marchés des communications électroniques paru ce vendredi, l’Arcep révèle que les accès Internet fibre dépassent pour la première fois ceux des accès internet haut débit et très haut débit sur réseaux cuivre DSL. La France comptait au tournant de l’année 2021 14,5 millions d’abonnement Internet fibre contre 14,4 millions d’abonnements sur réseaux cuivre DSL.

Au 31 décembre 2021, la France comptait ainsi 31,5 millions d’accès internet, dont 18,4 millions en très haut débit (58%). Le FttH représente 79 % de ces accès (+8 points en un an). Près de la moitié des 29,7 millions de locaux sont désormais raccordables en FttH, soit + 6 points en un an.

Autre tournant notable, les opérateurs télécom ont vu pour la première fois depuis 2010 leur revenu cumulé augmenter au cours de l’année 2021. Celui-ci a progressé de 2,5% à 36,118 milliards d’euros HT. Une croissance portée à la fois par celle des revenus des services mobiles et celle des revenus des services fixes.

Les opérateurs ont vu la hausse de leurs revenus sur les services fixes se maintenir à environ 0,6% en rythme annuel depuis le deuxième trimestre 2020. L’accélération de la transition du cuivre vers la fibre optique y est pour beaucoup. Au quatrième trimestre, les clients des opérateurs ont été facturés en moyenne 33,5 euros HT par mois pour les services internet, téléphonie et audiovisuels, soit + 30 centimes d’euros en un an.

Parallèlement, les revenus des services fixes à bas débit continuent de reculer : -18 % au cours de quatrième trimestre 2021. Sur le marché entreprise, le revenu lié à la vente des accès de haute qualité et des accès pour les réseaux intersites (571 millions d’euros HT) diminue faiblement au cours du trimestre (-0,2%) et a même enregistré une légère croissance sur l’ensemble de l’année 2021 (+0,3%).

Sur les réseaux mobiles, après une année 2020 en demi-teinte en raison notamment de la forte baisse du revenu du roaming out liée aux restrictions des déplacements à l’étranger, le revenu cumulé issu de la vente des services mobiles est à nouveau en croissance depuis le début de l’année 2021. Il a progressé de 4,6% sur l’année à 14,129 milliards d’euros.

Côté trafic vocal : 62 milliards de minutes ont été émises depuis les réseaux fixes et mobiles (hors numéros spéciaux). Ce trafic est à nouveau en baisse depuis le deuxième trimestre 2021 après une croissance de près de 20% en un an sur l’ensemble de l’année 2020, liée à la crise sanitaire. Sur les réseaux fixes, le trafic vocal n’a jamais été aussi faible : autour de 1h20 par mois sur le deuxième semestre (soit -20 minutes en un an environ).

La consommation de données progresse à nouveau à 2,3 exaoctets (soit +21 % en un an), et s’élève à environ 12 Go par mois et par abonné 4G pour le deuxième trimestre consécutif. Le nombre de SMS a diminué de 14 % en un an (contre -16 % en 2020). La consommation moyenne est de 128 SMS par mois et par carte SIM au quatrième trimestre 2021.