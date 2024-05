La nouvelle offre Chromebook Ready & Managed (CBRM) de TD Synnex vise à simplifier la gestion des ordinateurs dans les petites structures. Les postes sont livrés prêts à l’emploi, sécurisés et avec un support disponible 24h/24, 7J/7. Le service est proposé en marque blanche à tous les revendeurs, même non agréés Google, TD Synnex assurant la gestion et la protection des ordinateurs.

L’offre est disponible pour tous les Chromebooks et appareils ChromeOS du marché. Les revendeurs peuvent acheter des Chromebooks et y ajouter le service CBRM ou souscrire à l’offre pour un parc existant. Elle est facturée 7€ par mois, licence et services inclus, avec minimum de 12 mois. Coté protection, TD Synnex met en avant la mise en place de règles de sécurité pour lutter contre les Ransomwares, le filtrage de sites web et le blocage des ordinateurs volés ou perdus.

« CBRM est une offre de service qui permet à tous les partenaires qui le souhaitent de proposer une infogérance adaptée aux petites et moyennes entreprises. Cette offre permet de renforcer, d’une part l’offre de valeur autour de ChromeOS, mais également permettre l’augmentation du taux d’attachement service autour des devices et des licences Chrome Enterprise », commente dans un communiqué Cédric Sroussi, Directeur des Services Advanced Solutions de TD SYNNEX.