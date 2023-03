Le mastodonte de la distribution informatique TD Synnex annonce être devenu partenaire Premier Tier Services du réseau APN d’Amazon Web Services (AWS).

« Pour atteindre le statut de partenaire AWS Premier Tier, les entreprises doivent se soumettre à un processus incluant des accréditations et des certifications et doivent faire preuve d’un investissement à long terme dans leur relation avec AWS, ainsi que d’une expertise étendue concernant le déploiement de solutions client sur AWS », précise un communiqué. Et de souligner qu’APN est une communauté internationale de partenaires qui valorise les programmes, l’expertise et les ressources pour créer des offres et les mettre sur le marché. « Ses membres disposent d’une équipe de consultants techniques AWS avec de l’expérience en gestion de projets et services ».

Doté de ce nouveau statut, TD Synnex compte notamment renforcer son offre de migration vers le cloud d’AWS et mettre en avant l’équipement AWS Storage Gateway.

Pour rappel, l’offre du grossiste recouvre des produits, services et solutions informatiques provenant de plus de 1.500 éditeurs dans des domaines variés : cloud, cybersécurité, big data/analytique, internet des objets, mobilité et solutions en mode « as a service ».

Le géant de Fremont, issu de la fusion de Synnex et Tech Data, emploie environ 23.500 personnes à ce jour.