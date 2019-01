Editeur de logiciels de formation et de gestion du capital humain et numéro 1 français du SaaS revendiqué, Talentsoft a réalisé à la fin de l’année dernière une levée de fonds d’un montant de 45 millions d’euros. Cette augmentation de capital, qui intervient trois ans après la précédente levée de fonds de 25 millions d’euros, marque l’arrivée d’un nouvel investisseur, l’Américain Francisco Partners, aux côtés de Bpifrance et de la banque d’affaires Goldman Sachs, investisseurs historiques qui se renforcent au capital.

« Cette levée de fonds est une nouvelle étape dans l’histoire de Talentsoft, et nous sommes fiers d’être soutenus par des investisseurs de premier plan. Nos partenaires historiques, Bpifrance et Goldman Sachs, et le nouvel entrant Francisco Partners, nous confirment par leur confiance la pertinence de notre modèle », commente dans un communiqué le PDG de la société, Jean-Stéphane Arcis (à droite sur la photo).

Ce dernier dévoile trois objectifs à ce tour de table : renforcer la présence à l’international de la solution qui est aujourd’hui utilisée dans plus de 130 pays et disponible en 27 langues, développer l’innovation autour de l’expérience collaborateur et la gestion des données RH, et pivoter sur un modèle de plateforme technologique ouverte aux applications tierces, en passant d’un modèle SaaS à un modèle iPaaS. « Nous avons l’ambition d’aller encore plus loin en devenant la première plateforme HR Tech en Europe. Cela permettra d’attirer sur notre Marketplace les acteurs les plus innovants au service de tous nos clients et d’accompagner la transformation de l’expérience au travail de leurs millions de collaborateurs », explique Jean-Stéphane Arcis.

Co-fondée en 2007 par trois entrepreneurs, Jean-Stéphane Arcis, Alexandre Pachulski et Joël Bentolila, la société a connu depuis une croissance rapide de plus de 33% en 2018. Aujourd’hui, elle rassemble 600 collaborateurs et a pour objectif d’atteindre les $100 millions de revenu dans un futur proche, une première dans le logiciel cloud d’entreprise en Europe. Talentsoft revendique comme clients des organisations de premier plan comme Pôle Emploi, La Poste, EDF, SNCF, Vinci, Crédit Agricole et PSA.