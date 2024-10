Son troisième trimestre fiscal 2024 étant clos depuis fin septembre, ServiceNow annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 2,8 milliards de dollars, en hausse de 22,3% par rapport à l’an dernier à la même période.

La société déclare un bénéfice net de 432 millions de dollars, soit 2,07 dollars par action, contre 242 millions de dollars, soit 1,17 dollar par action, l’année dernière.

Par ailleurs, ServiceNow a également dévoilé une nouvelle couche de données intégrée – baptisée Workflow Data Fabric – qui, selon elle, unifie les données commerciales et IT d’une entreprise pour fournir un accès sécurisé et en temps réel aux données. « Workflow Data Fabric fonctionne avec les données structurées, non structurées, semi-structurées et en flux continu, à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Elle fonctionne avec ServiceNow Automation Engine et RaptorDB Pro », détaille un communiqué.

En outre, ServiceNow explique avoir étendu son partenariat stratégique avec Nvidia pour co-développer des agents IA natifs afin d’aider les entreprises à créer de nouveaux cas d’usage pour la plateforme Now de ServiceNow. Ils ont notamment commencé à développer un agent IA d’analyse des vulnérabilités pour assurer la sécurité des conteneurs.

L’intelligence artificielle est devenue un moteur important de l’activité de ServiceNow, selon le PDG de l’entreprise, Bill McDermott (cf. photo) : « De nombreux clients investissent des millions de dollars dans Now Assist parce qu’ils savent qu’ils obtiendront un excellent retour sur investissement et dirigeront une bien meilleure entreprise avec la plateforme Now alimentée par de l’IA générative. Parmi ces clients, je peux citer Defense Logistics Agency, EY, Lloyds Bank, Cognizant et Pure Storage ».