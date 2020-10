« Syntec Numérique a pris connaissance des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le président Emmanuel Macron. Le numérique sera encore appelé à jouer un rôle clef de continuation d’activité dans les prochaines semaines, notamment avec la généralisation du télétravail partout où cela est possible ou encore le développement du e-commerce. Syntec Numérique se tient prêt à accompagner les acteurs économiques, publics et privés, qui souhaiteraient accélérer leur transformation digitale pour traverser au mieux cette période et préparer l’avenir », promet dans un communiqué le président du syndicat professionnel Godefroy de Bentzmann.