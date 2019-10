Testé dans la région Grand-Est depuis 2013 par Syntec Numérique, avec un taux d’insertion de 80%, le dispositif de reconversion professionnelle Numeric’Emploi fonctionne. « Numéric’Emploi a été mis en œuvre par Syntec Numérique dans la région Grand Est pour les entreprises du secteur numérique avec la collaboration du Conseil régional et de Pôle Emploi. Cette expérience, lancée il y a 6 ans, a eu des résultats positifs : 500 dossiers traités par an, incluant plus de 200 stagiaires orientés vers des formations dont le taux d’insertion est de 80% », précise dans un communiqué indique le président de région, Jean Rottner.

Fort de ce succès, Syntec Numérique veut aujourd’hui passer à la vitesse supérieure « pour répondre au défi de l’adaptation des millions de personnes qui ne disposent pas d’aptitudes nécessaires aux millions d’emplois qui surgissent du nouveau monde numérique. »

« Nous demandons officiellement au Gouvernement de déployer progressivement Numéric’Emploi au niveau national en impliquant chacune des grandes régions françaises, les directions régionales de Pôle Emploi et les organisations professionnelles », indique dans le communiqué le président du syndicat professionnel, Godefroy de Bentzmann. « Nous sommes convaincus que la reconversion aux métiers du numérique est le grand défi des années à venir, et que Numeric’Emploi » est un levier pour le relever. » Il demande notamment d’élargir le Plan d’Investissement dans les Compétences (PIC) aux publics infra licence, et non plus seulement infra bac, pour les métiers du numérique.

Si le dispositif fonctionne, c’est qu’il a été conçu pour s’articuler avec les outils numériques de la région, ce qui évite la lourdeur des redondances administratives pour les établissements de formation. Etendu à l’ensemble du territoire, il devrait permettre dans un premier temps le recrutement annuel de 60.000 demandeurs d’emploi et personnes en reconversion professionnelle estime Syntec Numérique. Pour concourir à son succès, le syndicat s’engage à mobiliser les spécialistes du numérique de ses adhérents (ressources HR, techniques, commerciales) .

Il annonce par ailleurs la mise en place au niveau national d’un observatoire intersectoriel qui réunira progressivement toutes les branches partenaires de Numéric’Emploi, afin d’évaluer les besoins en compétences selon les profils et les métiers et d’anticiper les opportunités de reconversion. Il sera accompagné d’un inventaire des formations. Une plateforme en ligne spécifique servira à piloter le dispositif et faciliter la mise en relation entre les stagiaires et les entreprises. Enfin, un CFA intersectoriel dédié aux métiers du numérique devrait voir le jour avec l’implication et le soutien des branches professionnelles et de l’OPCO (opérateur de comptéence) qui leur est dédié.