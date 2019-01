La stratégie d’IBM serait-elle sur le point de payer ? La firme d’Armonk a en effet annoncé des résultats meilleurs que prévus au titre du quatrième trimestre et prévoit des bénéfices 2019 également supérieurs aux attentes.

Les trois derniers mois de l’année se sont achevés avec un chiffre d’affaires de 21,76 milliards de dollars (en recul de 3%) alors que Wall Street tablait sur 21,71 milliards de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s’établit à 4,87 dollars, supérieur aux 4,82 dollars attendus. En termes GAAP il atteint 2,15 dollars, soit un bond de 289% comparé au quatrième trimestre 2017.

Le directeur financier, James Kavanaugh, a déclaré à Reuters que la société avait signé des contrats pour environ 16 milliards de dollars au cours du trimestre, son chiffre le plus élevé depuis longtemps. Il a par ailleurs indiqué que la réaction des clients au rachat, pour 34 milliards de dollars de Red Hat, était très positive.

L’activité cloud a globalement progressé de 12% pour atteindre 19,2 milliards de dollars. La marge brute a atteint 49,1%, contre 49% un an auparavant. Les principales activités de cloud computing se sont relativement bien comportées au cours du trimestre et sont cohérentes avec la vision générale selon laquelle les entreprises se tournent de plus en plus vers la migration vers le cloud à grande échelle, a expliqué à Reuters Lisa Ellis, analyste chez MoffettNathanson.

Les logiciels cognitifs de la société, dont la plateforme d’intelligence artificielle Watson, des services d’analyse et de cybersécurité, a enregistré un chiffre d’affaires de 5,46 milliards de dollars supérieur aux 5,25 milliards de dollars attendus par Wall Street. Plus surprenant, l’activité services a généré 4,32 milliards de dollars alors que les analystes tablaient 4,15 milliards de dollars.

Pour 2019, Big Blue prévoit un bénéfice d’exploitation de 13,90 dollars par action, alors que les données IBES de Refinitiv étaient de 13,79 dollars.

Le titre a grimpé de 7% lors des transactions après-bourse.