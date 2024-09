Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, annonce la nomination de son nouveau Directeur commercial. L’arrivée de Richard COHENDET s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la gouvernance de l’entreprise et de la récente promotion de Joël THOUVENIN, ex-Directeur commercial de Stordata, au poste de Directeur général du Groupe.

Dans le cadre de ses fonctions, Richard COHENDET sera chargé de piloter et de faire exécuter la nouvelle stratégie commerciale de Stordata. Il veillera également, en lien étroit avec la Direction générale, à identifier les nouvelles opportunités de croissance et à faire évoluer l’offre de services proposée aux clients, notamment sur les aspects Cloud, Cybersécurité et infrastructures. Il veillera aussi à adapter l’organisation commerciale en fonction des nouvelles orientations définies et entretiendra des liens de proximité avec les partenaires technologiques de Stordata.

Expert reconnu dans le secteur du numérique depuis 25 ans, il a évolué à des postes de management dans des structures de premier plan à l’image de Quantum ou encore NetApp où il occupait dernièrement le poste de District Manager FSI. Ces différentes expériences et sa bonne connaissance de Stordata lui permettront de mener à bien sa mission et d’accompagner Stordata dans le succès de la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique sur les cinq prochaines années.

Richard COHENDET, Directeur commercial chez Stordata « Rejoindre l’équipe de Stordata est un challenge passionnant. Notre groupe bénéficie d’une organisation et d’une solidité financière qui nous permettent d’accompagner efficacement nos clients dans la mise en œuvre de projets toujours plus ambitieux. Intégrer Stordata aujourd’hui et participer à son développement est particulièrement stimulant. »