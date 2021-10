Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, voit son positionnement et de son offre saluée en enregistrant une croissance de plus de 15 % sur son dernier exercice avec un chiffre d’affaires de 71 millions d’euros. Une année record pour Stordata, en dépit d’un contexte Covid qui a profondément impacté de nombreuses entreprises. Cette bonne performance s’accompagne également d’une hausse de la profitabilité de la société et du volume de son carnet de commandes au démarrage de sa nouvelle année fiscale.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion de données des infrastructures : audit, conseil, intégration, maintenance, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 170 collaborateurs répartis sur 6 agences et assure la maintenance de plus de 2 500 installations, principalement en France.

Ce solide positionnement, associé à une gestion rigoureuse (profitabilité de l’entreprise, zéro endettement et indépendance), est un point structurant qui permet au groupe de se distinguer et de faire évoluer son offre en continu pour répondre aux nouveaux usages et challenges de ses clients. Dans ce contexte, la forte augmentation des résultats de l’entreprise sur son dernier exercice s’explique notamment par la montée en puissance de ses nouvelles offres autour du Cloud, du backup as a service et plus généralement des services managés.

Sur son prochain exercice, Stordata anticipe déjà un développement soutenu de l’ensemble de ses pôles d’expertises et particulièrement sur les thèmes du PRA ou encore du stockage objet. Les sujets liés à la sécurisation de la donnée occuperont une place centrale dans le plan de développement de l’entreprise.

Au-delà de ces éléments, Stordata ambitionne également de poursuivre sa stratégie de déploiement à l’échelle régionale en ouvrant de nouvelles agences et en recrutant des experts qui rejoindront ses équipes techniques et commerciales. Dans ce contexte un plan de recrutement annuel sera prochainement présenté.

Olivier TEICHMAN, Président de Stordata « Nous nous positionnons comme un partenaire de confiance pour nos clients en leur proposant une offre industrielle, leur permettant de mener à bien leur transformation digitale en toute sécurité. Notre agilité, notre innovation et la solidité de notre société sont des données clés qui ont séduit les plus grandes entreprises. Elles s’appuient en effet sur nos services pour mettre en œuvre des projets de grande envergure sur des sujets complexes, comme le backup ou encore les plans de reprise d’activité. Nous allons désormais continuer d’investir massivement pour conserver notre avantage concurrentiel et devenir la référence de notre marché. »