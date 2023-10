Stordata, expert reconnu sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, accompagne le CH d’Avignon dans un projet d’envergure. Après une phase d’analyse des volumes et des besoins, puis de design de l’architecture en fonction de la volumétrie évaluée et des exigences de performance et de résilience, l’équipe STORDATA propose une infrastructure convergée très évolutive sur la base d’un stockage NetApp. STORDATA justifie d’une très forte expérience dans le secteur de la santé et bénéficie notamment des certifications HDS et ISO 27001.

Une mise en œuvre industrielle

Le Centre Hospitalier d’Avignon est Hôpital support du GHT — Groupement hospitalier de territoire — du Vaucluse et Opérateur de Services Essentiels. Il pilote et supervise la convergence et la sécurité des systèmes d’information des neuf autres établissements publics de santé membres de ce GHT. Pour mieux répondre à ses missions et garantir, à l’ensemble du personnel hospitalier et aux patients du groupement, disponibilité́ des données et des infrastructures informatiques et continuité́ de l’activité́, il a fait appel aux équipes STORDATA.

Michael de BLOCK, DSI du CH d’Avignon « Afin d’accompagner dans les meilleures conditions le développement des filières de soins, de poursuivre le processus de mutualisation des applications médicales et dans l’objectif d’accueillir prochainement les serveurs du Centre Hospitalier de Cavaillon, la modernisation globale de l’infrastructure en place était requise. Le CH d’Avignon a fait appel à STORDATA pour l’accompagner dans cet important projet de refonte. Après le recueil des attentes du CH d’Avignon et l’analyse de la solution de stockage en place, STORDATA a proposé une infrastructure de Stockage NetApp qui répond parfaitement à nos attentes. »

La solution NetApp, couplée à l’accompagnement des équipes d’experts de STORDATA, intervenues depuis la définition de l’architecture technique jusqu’à la phase de recettage, a apporté́ une réelle sérénité́ dans une équipe restreinte.

L’intervention de Stordata sur l’ensemble du projet a permis d’accéder à cinq bénéfices concrets :

– Des gains de performances et une satisfaction utilisateurs (ces derniers constatent des gains de performance, multipliés par quatre dans certains cas, avec la nouvelle infrastructure)

– L’équipe DSI a gagné́ en agilité et en réactivité face aux demandes des métiers.

– L’accès à une infrastructure résiliente et sécurisée répondant aux exigences règlementaires.

– Des gains de temps grâce à une administration facilitée.

– L’accès à un environnement optimisé pour accueillir les futurs programmes du GHT.

Fréderic CHOLLET, Directeur commercial régional chez STORDATA « Au travers ce beau projet de refonte globale, STORDATA illustre ici parfaitement dans sa proposition de valeur, c’est-à-dire la construction, la mise en production et la prise sous maintenance de l’ensemble de l’infrastructure proposée, avec des engagements forts. »