Les expéditions de PC dans la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ont augmenté de 20% au deuxième trimestre 2020, selon Gartner. Il s’agit de la plus forte croissance dans la région depuis plus de 10 ans, note l’institut d’études. « La demande exceptionnellement forte du marché a été motivée par l’exigence de travail à distance et d’éducation en ligne en raison du COVID-19, ainsi que par un boom de la demande du grand public et un réapprovisionnement massif des circuits de distribution en PC portables, dont les stocks avaient été épuisés au cours du premier trimestre.

À l’échelle mondiale, les expéditions de PC n’ont augmenté que de 2,8% sur la période à 64,8 millions d’unités (+11,2% à 72,3 millions unités si l’on se place du point de vue d’IDC qui comptabilise les Chromebooks et certaines tablettes). Après une baisse significative des expéditions au premier trimestre en raison des perturbations de la chaîne logistique liée au Covid – pour rappel les ventes avaient reculé de 12,3% selon Gartner et de 9,8% selon IDC – le marché des PC a renoué avec la croissance, note IDC. Une croissance tirée par la hausse de la demande de PC mobiles et permise par la montée en puissance de la production de PC et la résorption des problèmes logistiques, explique en substance IDC. Le coût et la fréquence du fret aérien et maritime se rapprochant progressivement des niveaux pré-Covid, les détaillants ont pu disposer d’un approvisionnement suffisant leur permettant de répondre à la flambée de la demande.

« La forte demande induite par le travail à domicile ainsi que les besoins en e-learning a dépassé les attentes et a de nouveau placé le PC au centre du jeu, analyse IDC dans son communiqué. Reste à voir, si cette demande et ce haut niveau d’utilisation se poursuivront dans le monde post-Covid, alors que la récession commence à peser sur les budgets et qu’écoles et lieux de travail rouvrent. » Même analyse du Gartner, pour qui cette hausse de la demande de PC mobiles ne se poursuivra pas au-delà de 2020, car les ventes ont été principalement stimulées par une demande ponctuelle liée à l’impact de la pandémie.

Dopé par un regain de croissance supérieur au marché, HP revient à hauteur de Lenovo à environ 25% de parts de marché, selon Gartner – IDC donne de son côté HP nettement en tête. Suivent Dell (en panne de croissance) à près de 17% de parts de marché, Apple (6,7%), Acer (6,2% en progression de 1,1 point et Asus (5,5%, +0,8 point).