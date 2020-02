Sopra-Steria va acquérir 94,03% du capital de Sodifrance afin de renforcer sa présence dans le secteur de l’assurance et de la sécurité sociale, un marché que le groupe de services IT considère comme prioritaire. Il va débourser 17,10 dollars par action en numéraire soit environ 59 millions d’euros. Fondée en 1986, Sodifrance est une société de services IT ayant une forte expertise dans les secteurs de l’assurance et de la retraite, la protection sociale et la santé – qui représentent 50 % de son chiffre d’affaires – ainsi que dans le secteur bancaire (21 % du chiffre d’affaires). Elle a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 106,5 millions d’euros et compte 1.160 salariés.

L’opération devrait permettre à Sopra-Steria de se positionner en tant que principal acteur IT dans le domaine de l’assurance et de la sécurité sociale avec un volume d’activité d’environ 200 millions d’euros. Les synergies devaient lui permettre d’augmenter le résultat opérationnel de son activité en France à plus de 10%. La finalisation de l’opération est prévue à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre.

En parallèle de cette annonce, le groupe de services IT a publié ses résultats 2019. En progression de 8,3% sur un an, le chiffre d’affaires atteint 4,43 milliards d’euros. En croissance de 6,7%, la France a engrangé 1,81 milliards d’euros, soit 41% des revenus du groupe. Les marchés verticaux les plus dynamiques y sont, la défense, l’aéronautique, les transports et le social (Pôle Emploi, assurance maladie…). Le résultat opérationnel d’activité progresse de 15,1 % pour s’établir à 354,3 millions d’euros, soit une marge de 8,0%, supérieure de 0,5 point à celle de 2018. Le résultat opérationnel net grimpe de 25% à 283,2 millions d’euros, soit une marge de 6,4%, supérieure de 0,9 point à celle de 2018. Le bénéfice net groupe bondit de 28,1% pour s’établit à 160,3 millions d’euros.