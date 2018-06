Sopra Steria est désormais membre du programme partenaire AWS Managed Service Provider (MSP). Ce programme reconnaît l’expertise du Cloud Center of Excellence européen (CCoE) et les services de Sopra Steria pour accompagner les grandes entreprises dans l’ensemble des phases d’adoption du cloud AWS.

Faisant suite à un vaste programme de formation AWS du CCoE européen de Sopra Steria, le programme AWS MSP Partner a réalisé un audit portant sur plus de 100 critères de contrôle. On été plus spécifiquement audités les services suivants :

Audit, cartographie, trajectoire et accompagnement au changement ;

Définition, conception et implémentation d’architecture cloud public et hybride sur AWS ;

Sécurisation des infrastructures et des applications ;

Supervision, management on-demanddes infrastructures, logiciels et applications ;

Automatisation des processus de provisioning, d’orchestration ;

Migration des applications et déploiement continu, dans une approche DevOps (CI/CD) ;

Contrôle et optimisation des coûts (FinOps) et des règles de conformité.

« Pierre angulaire de la transformation numérique, le cloud s’impose désormais au cœur des grandes organisations cherchant à innover. Notre partenariat avec AWS constitue un véritable accélérateur pour les entreprises qui souhaitent mettre en œoeuvre des stratégies cloud. Devenir membre du programme AWS MSP témoigne de l’engagement, de l’expertise et de la qualité des services de Sopra Steria pour moderniser et gérer les parcs applicatifs des grandes organisations », déclare dans un communiqué Cyril Malargé, directeur exécutif Pôle France, Sopra Steria.