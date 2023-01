Le géant anglais de la cybersécurité va tailler dans 10% de ses effectifs mondiaux. Selon le media TechCrunch, la suppression de postes affectera environ 450 personnes. Sophos n’a cependant pas encore confirmé ce chiffre officiellement.

Dans un communiqué, Sophos invoque le ralentissement macroéconomique et ses projets d’investissement accrus dans un modèle « as-a-service » de détection et réponse gérées (MDR). Son activité de services gérés représente actuellement plus de 175 millions de dollars et connaît une croissance annuelle de plus de 50%.

Jusqu’ici, les licenciements dans le domaine de la cybersécurité ont plutôt eu lieu chez les licornes. Le licenciement de 950 employé·e·s chez OneTrust en juin dernier a été l’une des coupes les plus importantes du secteur ces derniers mois.

Les fournisseurs de cybersécurité s’étaient habitués à une croissance très rapide depuis quelques années, en partie du fait de cyberattaques fortement médiatisées. Citons, par exemple, l’attaque par ransomware contre Colonial Pipeline ou encore la compromission de la chaîne d’approvisionnement en logiciels de SolarWinds.