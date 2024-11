Solutions 30 a publié son chiffre d’affaires au 30 septembre 2024, qui traduit une consolidation accélérée de ses activités. Le spécialiste des solutions pour la transformation numérique a vu ses revenus chuter de 10,1% sur un an au troisième trimestre pour s’établir à 225,4 M€. Le groupe était en croissance de 3,8% au premier trimestre et en baisse de 4,5% au second.

« L’évolution du chiffre d’affaires de Solutions 30 depuis le début de l’année reflète les orientations stratégiques que nous avons partagées lors de notre Capital Markets Day en septembre dernier. Nous privilégions les marges par rapport à la croissance du chiffre d’affaires, avec une sélectivité renforcée sur nos marchés matures », commente Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions 30, dans un communiqué.

Le groupe entend aussi poursuivre sa diversification dans les activités liées à la transition énergétique, dont la croissance est proche de 30%. Il mise aussi sur l’Allemagne, un marché avec une demande forte des opérateurs, qui pourrait dépasser la France en 2026, avec plus de 150 M€ de revenus attendus et une marge d’EBITDA ajustée sensiblement supérieure à 10%.

La part de la France continue d’ailleurs de décliner dans les activités du groupe. Le chiffre d’affaires a chuté de 16,9% au troisième trimestre pour s’établir à à 81,7 M€. Le groupe impute ce résultat au ralentissement du marché du déploiement de la Fibre et aux mesures de sélectivité pour réduire son exposition aux contrats à trop faible rentabilité. L’activité Connectivity plonge ainsi de 35,3% à 45,8 M€. Heureusement, l’activité Energy poursuit sa forte progression avec une hausse de 42,5%, atteignant 18,6 M€. L’activité Technology a été soutenue par les Jeux Olympiques de Paris et s’affiche en hausse de 19,8% à 17,3 M€.

Locomotive du groupe l’an dernier, la région Benelux a vu son chiffre d’affaires reculer de 8,3% au troisième trimestre à 82,1 M€ mais reste en croissance de 3,5% sur les 9 premiers mois de l’année. Les autres pays enregistrent un recul de 1,8% à 61,6 M€. Le plus dynamique est l’Allemagne avec une croissance de 33,2% à 21,8 M€, suivi de la Pologne (14,5 M€, +24,2%). L’Italie est stable à 12,8 M€ et les revenus de l’Espagne plongent de 43,5% à 7,3 M€ avec l’arrêt de nombreux contrats dans la fibre.

Sur les neuf premiers mois de l’année, Solutions 30 affiche un chiffre d’affaires de 742,8 M€ en recul de 3,5%. Le groupe confirme ses perspectives 2024. Pour l’ensemble de l’année, il s’attend à un chiffre d’affaires en légère décroissance par rapport à 2023 et à une amélioration de la marge d’Ebitda ajusté du groupe, se traduisant par une progression de l’Ebitda ajusté en valeur.