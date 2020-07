Nommé en janvier dernier au poste alliances & channel manager France & North Africa de Software AG, l’ex- OpenText Emmanuel Armand est chargé de porter la contribution des partenaires à 25% des ventes de Software AG France, contre 10% actuellement. Un objectif qui passe qui passe par le développement des relations avec les partenaires existants – Software AG France en revendique une quinzaine, parmi lesquels Atos, CGI, Capgemini, Sopra Steria, Easyteam, E-Mothep, GFI Informatique, Mind7, Nexworld, Onepoint… – et le recrutement de nouveaux partenaires.

Cette montée en puissance de l’indirect s’inscrit dans sa stratégie Helix, le plan de transformation à 5 ans mis en place suite à l’arrivée de son nouveau CEO, Sanjay Brahmawar, l’année dernière. Dans le cadre de ce plan, l’éditeur allemand a redéfini son offre produit autour de trois pilliers (intégration & API, IoT & analytique et transformation business), il a converti son modèle de vente licences à la souscription et il s’est concentré sur ses partenariats avec les hyperscalers. Cette redéfinition des offres s’est accompagnée de forts investissements R&D notamment sur les API, l’iPaaS (plateforme d’intégration sous forme de service) et les objets connectés.

De 1999 à 2005, Emmanuel Armand a été directeur marketing de CompuBase , où il s’est forgé une expertise dans le conseil en réseaux de distribution. Puis il a passé 11 ans chez Generix Group en que directeur des ventes indirectes, avant de rejoindre OpenText fin 2017 pour développer et animer son réseau de distribution européen.

Il reporte à Philippe Guénault, vice-président ventes et directeur général de Software AG France.