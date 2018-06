Le cabinet de conseil SOAT lance l’opération Booster Camp. Ce programme permet aux jeunes diplômés d’écoles d’ingénieur informatique fraîchement recrutés de suivre, dès le début de leur CDI chez SOAT, une formation intensive de 6 semaines. L’objectif : parfaire leurs connaissances et appréhender un large panel d’expertises en complément de leur formation initiale, telles que les méthodes agiles, les pratiques Crafts et Devops ou encore les technologies Big Data.

Ce cursus, conçu et dispensé par SOAT Training, organisme de formation certifié, débutera en septembre 2018. Il portera sur de grandes thématiques techniques et agiles, et s’articulera autour de 3 leviers : l’apprentissage, la pratique et le mentoring pour assurer un parcours complet.

Pour rejoindre ce programme, il suffit de poser sa candidature à l’adresse suivante : https://boostercamp.soat.fr/info.