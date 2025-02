Le fournisseur de services de sécurité managés d’origine montpellieraine continue d’enregistrer une croissance insolente malgré le contexte marché de plus en plus tendu. Il vient ainsi d’achever son exercice 2024 sur un nouveau bond de 30 % de son chiffre d’affaires, à 27 M€. Son effectif a évolué dans les mêmes proportions, passant de 120 à 150 salariés en un an. Pour mémoire, l’entreprise comptait 20 salariés il y a cinq ans au moment de son rachat par ses actuels dirigeants.

Au-delà de ce rythme de croissance effrené, c’est de la progression de la part des revenus récurrents que Frédéric Faurie, son CEO (photo), est le plus fier. Le récurrent pèsent désormais près de la moitié du chiffre d’affaires, preuve que l’entreprise fidélise bien ses clients, souligne Frédéric Faurie.

L’exercice a été marqué par le succès grandissant de son offre SOC. Lancée il y a trois ans, celle-ci compte désormais 100 clients, dont la moitié ont été acquis au cours de l’année écoulée. 35 personnes s’y consacrent actuellement et bientôt 40, SNS étant sur le point d’ouvrir