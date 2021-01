Snowflake, du datawarehouse cloud et spécialiste du partage de la donnée, annonce désormais que plus de 120 fournisseurs de datas sont présents sur sa place de marché en ligne lancée en juin 2019. Après une période de démarrage, sa Data Marketplace a connu une augmentation de 300% depuis Avril 2020. Plus de 350 ensembles de données sont aujourd’hui exposés pour enrichir les analyses croisées des entreprises et de leurs data-scientists.

Parmi les avantages et fonctionnalités dont bénéficient les entreprises clientes, l’accès aux informations collectées et préparées par Heap Analytics (données marketing), Knoema (atlas financier), FactSet (titres), Safegraph (business listing et données sur les foyers), WeatherSource (infos météo), X-mode (données de localisation) et bien d’autres, réparties en 16 catégories clés.

A noter que 26% de ces données sont ouvertes et disponibles pour l’ensemble des clients de Snowflake. De même, on y trouve plus d’une demi-douzaine de sources de données internationales autour du COVID-19.

Rappelons que, bien évidemment, Snowflake fournit à ses clients tous les outils nécessaires pour combiner plusieurs sources de données tierces avec leurs propres données, pour obtenir de nouvelles perspectives et s’assurer de la conformité de leurs opérations avec les principales normes ou législations (GDPR, CCPA, HIPAA, FedRAMP) via l’utilisation des contrôles de sécurité et de gouvernance intégrés et complets.

Christian Kleinerman, Senior VP, constate : « Alors que de plus en plus d’organisations et d’industries traditionnelles se transforment numériquement, elles vont changer leur façon de voir et d’exploiter leur écosystème de données, en ajoutant et en profitant des puissants effets de réseau de données du Data Cloud ».