L’application de messagerie professionnelle Slack poursuit sur sa lancée. Elle va en effet bénéficier d’un investissement supplémentaire de 427 millions de dollars ce qui porte sa valorisation à de plus de 7,1 milliards de dollars. Cette levée de fonds de série H s’ajoute aux 841 millions de dollars déjà levés. Les principaux investisseurs sont Dragoneer Investment Group et General Atlantic, auxquels s’ajoutent les fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. et les fonds conseillés par Wellington Management, Baillie Gifford et Sands Capital, ainsi que les investisseurs existants.

« La façon dont les gens travaillent change, et nous nous engageons à offrir le meilleur produit et la meilleure expérience à nos clients dans cette nouvelle ère. Nous avons réalisé cet investissement supplémentaire pour nous donner encore plus de ressources et de flexibilité afin de mieux servir nos clients, de faire évoluer notre entreprise et de profiter de l’énorme opportunité qui s’offre à nous. Même avec notre croissance rapide en seulement quatre ans – nous avons maintenant plus de 8 millions d’utilisateurs quotidiens actifs (DAU) et plus de 70.000 comptes payants – il y a encore un énorme potentiel pour changer la façon dont les gens et les organisations travaillent et collaborent ensemble », indique la société dans un communiqué.

« Notre mission est de rendre la vie professionnelle des gens plus simple, plus agréable et plus productive, et nous sommes reconnaissants pour le soutien tout au long de ce parcours. Merci à nos clients, à nos partenaires et à nos employés d’avoir rendu possible notre croissance et notre élan. »