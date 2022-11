Placée en redressement judiciaire depuis septembre dernier, la coopérative Scopelec sera fixée sur son sort le 8 décembre. C’est à cette date que le tribunal de commerce de Lyon statuera sur les offres de reprise du sous-traitant d’Orange, mis en difficulté par la perte de gros contrats d’installation et de maintenance des réseaux fibre. Six sociétés, qui opèrent toutes dans le secteur des télécoms, se sont portées candidates au rachat partiel ou global de Scopelec S.A. et de sa filiale Setelen.

Selon des informations recueillies par nos confrères de La Tribune, quatre ont déposé des dossiers pour une reprise partielle des activités. Alsatis et Foliateam convoitent la division Usages et Services de Scopelec. Kyntus est intéressé par trois filiales, dont GOBE dédiée à l’installation des antennes 5G. Solutions 30 enfin ambitionne de mettre la main sur la filiale Sud Est de Scopelec.

La première offre de reprise globale émane de Circet, un important fournisseur de services d’infrastructures télécoms en Europe, qui emploie 6 000 collaborateurs. Son offre de 3,5 millions d’euros repose sur la reprise de 591 salariés (416 au sein du groupe Scopelec et 175 pour sa filiale Setelen).

La seconde est celle de « Newscope », le projet de reprise en Scop par les salariés. Elle est portée par Carlos Verkaeren, l’actuel président du directoire arrivé chez Scopelec en septembre 2022. Cette offre est la mieux-disante sur le plan social avec 1 457 emplois conservés dont 250 chez Setelen, sur un total de 2 323. Elle prévoit un plan de relance et de diversification, notamment dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Mais elle doit pour réussir convaincre les salariés de prendre des parts sociales et trouver d’autres sources de financements.

Les candidats seront tous auditionnés par le CSE de l’entreprise le vendredi 25 novembre, qui remettra ensuite son avis sur les offres au juge chargé du dossier. Les candidats auront jusqu’au 5 décembre pour faire évoluer leur proposition définitive, soit trois jours avant que le tribunal ne rende sa décision.