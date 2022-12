SII peut se réjouir de boucler un premier semestre supérieur au précédent, qui lui-même avait déjà largement renoué avec des niveaux d’avant crise. Son chiffre d’affaires de 477,3 M€ est en croissance de 26,8%. En France il progresse de 13% à 199,2 M€ mais c’est surtout à l’international où il bondit en organique à 40,6% pour atteindre 278,1 M€. Le groupe bénéficie pleinement de la vitalité du secteur.

« Cette dynamique est la résultante d’un contexte de marché favorable, de la confiance accordée par nos clients et de l’engagement de nos collaborateurs », se félicite dans un communiqué Eric Matteucci, président du directoire.

Tous les secteurs de l’ESN sont en forte croissance : 9,6% pour les télécoms, 17,7% pour la BAM (banques, assurances, mutuelles), 32,6% l’énergie et 42,9% pour les activités industries, services, santé, retail et transports.

La profitabilité du groupe SII s’accroit avec un résultat opérationnel en nette augmentation de 26,4% pour atteindre un niveau de 44,5 ME. Au global, la marge opérationnelle s’établit à 9,3%. Après prise en compte du résultat financier et des impôts, le résultat net s’établit à 34,9 M€, soit une marge nette de 7,3%.

Le 21 novembre dernier, SII a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société Metanext, implantée en Ile-de-France et à Lyon et spécialisée dans le cloud. Son offre de services est structurée autour du conseil en transformation vers le cloud, les Solutions et Architectures Applicatives, les Centres de Données et de Services. Cette opération intégralement financée en numéraire « devrait présenter des synergies commerciales, géographiques et métiers, porteuses de croissance rentable », indique le groupe.

« Malgré le contexte macroéconomique actuel qui réduit nettement la visibilité, nous abordons le second semestre avec confiance et enthousiasme », déclare le président du directoire. Conformément aux annonces réalisées lors de la publication du chiffre d’affaires du premier semestre, SII confirme s’attendre à réaliser une croissance organique supérieure à 15% pour le troisième trimestre de cet exercice 2022/2023.