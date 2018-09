En association avec Project SI, l’intégrateur de logiciels de gestion Infragest lance Ma Solution Elearning, une société spécialisée dans la formation en ligne sur les logiciels de gestion. « Ma Solution Elearning est partie du constat que 80% des PME utilisent mal leur logiciel de gestion, expose Patrice Foliard, président du groupe Infragest. Le coût de la formation continue traditionnelle, le turn over font que les utilisateurs prennent souvent de mauvaises habitudes ». D’où l’idée de proposer des parcours de formation sous forme de modules vidéo d’une dizaine de minutes accessibles en ligne. Ma Solution Elearning est basée sur la plateforme de gestion d’apprentissage belge Dokeos qui permet de scénariser ses formations. Chaque étape est sanctionnée par un quizz.

Au démarrage, Ma Solution Elearning propose une quarantaine de modules autour de Sage 100 ainsi que des modules consacrés à la solution RH Lucca. Mais il est prévu de proposer rapidement des contenus dédiés aux logiciels Cegid et EBP. La société pense ainsi être en mesure de proposer un corpus d’environ 200 modules d’ici à la fin de l’année 2019.

Plus que sur les fonctionnalités des logiciels, Ma Solution Elearning entend insister dans ses modules sur les process en rappelant les bases de la gestion et de la comptabilité et en ramenant le plus possible son propos à des exemples concrets. Par exemple : « comment mettre en place un plan analytique pour une société de services ».

Pour diffuser son offre, Ma Solution Elearning compte sur un bon référencement en ligne et surtout sur la constitution d’un réseau d’une cinquantaine d’intégrateurs de logiciels de gestion répartis dans toutes la France. Suite aux premiers contacts pris, une quinzaine d’intégrateurs se seraient déjà montrés fortement intéressés pour relayer l’offre.

La plateforme Ma Solution Elearning sera accessible sous forme d’abonnement, via des forfaits entreprise à 1.200 € pour 10 utilisateurs, ou à la carte, à 50 € le module. À noter qu’en complément des modules, Ma Solution Elearning a prévu un certain nombre de tutoriels accessibles gratuitement.

Infragest et Project SI incubent ce projet depuis deux ans. Ils tablent sur un revenu annuel de 500 K€ d’ici à deux ans.

La plateforme de Ma Solution Elearning est accessible à l’adresse formations.masolution-elearning.fr