SFEIR annonce avoir remporté le prix du partenaire Google Cloud de l’année dans la catégorie Formation. Son pôle Formation, SFEIR Institute, a formé depuis 2019 plusieurs milliers de personnes aux technologies Google Cloud, se positionnant comme le premier organisme de formation en France sur Google Cloud. SFEIR Institute revendique des milliers de formations à distance et en présentiel à Google Cloud dispensées par ses 67 experts en formation IT. SFEIR est habilité à délivrer en France des formations certifiantes sur Google Cloud. SFEIR se positionne comme une néo-ESN. Basée à Paris, Lille, Luxembourg Strasbourg, Nantes et Bordeaux, elle regroupe, en plus de ses 67 formateurs, près de 600 développeurs spécialisés dans le développement d’applications et une croissance de 20% par an depuis 5 ans.