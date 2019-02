Trois mois après sa mise en redressement judiciaire, l’opérateur de téléphonie altoséquanais a fait l’objet d’un plan de cession en novembre dernier. Son concurrent Sewan s’est positionné avec succès sur la reprise de l’entreprise et de ses 18 salariés restants. « Vivaction disposait d’une base clients, d’infrastructures télécoms et de compétences intéressantes », justifie David Brette, directeur associé de Sewan. L’opérateur hérite ainsi de quelques grands comptes, de revendeurs et d’un chiffre d’affaires annuel estimé à 6 ou 7 M€. C’est loin des 36 M€ que réalisait l’opérateur en 2016, dernier exercice connu. Mais cela devrait permettre à Sewan d’atteindre les 115 M€ sur l’exercice 2019 s’il parvient à garder son rythme de croissance organique actuel. L’opérateur revendique en effet sur 2018 un chiffre d’affaires de 89 M€, en croissance de près de 20%.