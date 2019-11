ServiceNow a annoncé son intention d’acquérir Fairchild Resiliency Systems, une entreprise de gestion de la continuité des affaires (GCA) dont le siège social est situé à Boston. La société figure en tant que challeger dans le Magic Quadrant Gartner 2019 consacré aux solutions de GCA. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée avant la fin de l’année, ne sont pas dévoilées. Fairchield est actuellement partenaire de la firme de Santa Clara.

Construite sur la plateforme Now Platform, la solution BCM de Fairchild aide les entreprises à planifier leurs activités de manière à ce que le travail puisse continuer pendant les interruptions de service et de processus. Avec Fairchild, ServiceNow envisage d’élargir son portefeuille de risques en associant les capacités de continuité d’activité de Fairchild aux capacités de gestion des risques opérationnels, fournisseurs et informatiques de ServiceNow, afin de permettre aux entreprises de mieux gérer les risques.

Notons que la solution GCA de Fairchild est déjà intégrée à la gestion des services informatiques ServiceNow et à la gestion intégrée des risques. Elle est par ailleurs utilisée par ServiceNow en interne

Cette annonce survient deux semaines après l’acquisition par ServiceNow de la plateforme de recherche cognitive d’Attivio, fondée sur l’intelligence artificielle.