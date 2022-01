ServiceNow a publié ses résultats pour le quatrième trimestre et l’année complète se terminant le 31 décembre 2021. Le spécialiste de la gestion des services informatiques et des flux de travail numériques a dépassé ses prévisions comme les attentes des analystes.

Au quatrième trimestre 2021, il a enregistré un chiffre d’affaires de 1,61 milliard de dollars, en progression de 29% d’une année sur l’autre. Les abonnements ont grimpé de 35% à 899,2 millions d’euros. La société peut même s’enorgueillir d’avoir engrangé au cours de la période 135 transactions de plus d’un million de dollars, soit une croissance de 52% d’une année sur l’autre. La société revendique désormais 1359 clients avec des contrats dépassant le million de dollars.

Le bénéfice net au quatrième trimestre s’est élevé à 26 millions de dollars, contre 17 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action diluée est de 1,46 dollar contre 1,17 dollar un an plus tôt. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 1,43 dollar par action et à un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars.

Sur l’ensemble de l’exercice 2021, le chiffre d’affaires a progressé de 30% à 5,89 milliards de dollars pour un bénéfice net de 230 millions de dollars ou 5,92 dollar par action diluée. Les abonnements ont progressé pour leur part de 29% à 6,49 milliards de dollars.

« Nous nous développons comme une start-up en évolution rapide avec la rentabilité d’un leader mondial du marché », s’est félicité dans un communiqué le CEO Bill McDermott.

La directrice financière Gina Mastantuono voit le futur avec optimisme : « Nous nous attendons à ce que la croissance des revenus d’abonnement à taux de change constants s’accélère d’une année à l’autre au T1, ce qui nous prépare à une autre année solide et nous met sur la bonne voie pour devenir une société à plus de 15 milliards de dollars de revenus ».

L’entreprise prévoit au premier trimestre des revenus d’abonnement compris entre 1,16 et 1,615 milliard de dollars. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, elle s’attend à des revenus d’abonnement compris entre 7 et 7,04 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 26% d’une année sur l’autre.

ServiceNow a profité de cette publication pour annoncer plusieurs promotions au sein de son équipe dirigeante. Chirantan Desai qui était chef produit devient chef des opérations (COO). Kevin Haverty évolue du poste de Chief revenue Officer à celui de conseiller du CEO. Enfin Paul Smith, président de la région EMEA est promu directeur commercial. Il supervisera à ce titre toutes les équipes de vente régionales, ainsi que le développement des ventes et les opérations commerciales. Ulrik Nehammer, ancien cadre de Salesforce, le remplacera comme président de la région EMEA à partir du 1er février 2022.