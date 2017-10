ServiceNow annonce d’excellents résultats pour le troisième trimestre. Le chiffre d’affaires du spécialiste de l’ITSM bondit de 39% sur un an à 498,2 millions de dollars. La majorité des revenus proviennent des souscriptions dont le chiffre d’affaires grimpe de 43% à 455,4 millions de dollars. Les services professionnels et les autres activités engrangent quant à eux 42,7 millions de dollars, soit une croissance de 10%. La marge brute s’établit à 370,9 millions de dollars, soit 74% du chiffre d’affaires.

ServiceNow réduit sa perte nette de 33,5% en un an pour atteindre 24,2 millions de dollars ou -0,14 dollar par titre. Le cash flow issu des opérations est de 141,9 millions de dollars, ce qui représente 28% du chiffre d’affaires.

Pour le trimestre en cours, la firme de Santa Clara s’attend à un chiffre d’affaires GAAP compris entre 531 et 536 millions de dollars, soit une croissance de 38 à 39%, dont 485 à 490 millions de dollars issus des souscriptions (+41 à +42%) et 46 millions de dollars provenant des services et d’autres activités (+12%).

Pour l’ensemble de l’exercice, la société table sur un chiffre d’affaires s’établissant entre 1,918 et 1,923 milliard de dollars.