C’est un véritable retournement de situation : Dell cède du terrain à HPE sur le marché des serveurs selon IDC. La firme texane enregistre sur un an une baisse de ses revenus à deux chiffres, un chiffre de plus que son rival californien. Les deux fabricants ne sont pas les seuls à voir leurs ventes diminuer. Après une longue période de croissance qui a débuté au quatrième trimestre 2016, le marché des serveurs en général a vu son chiffre d’affaires a reculé d’une année à l’autre de 11,6%, pour s’établir à un peu plus de 20,0 milliards de dollars au deuxième trimestre. Les livraisons ont quant à elles baissé de 9,3%, atteignant un peu moins de 2,7 millions d’unités.

Toutes les catégories de serveurs ont été touchées, le chiffre d’affaires des serveurs de masse a baissé de 11,7% pour atteindre 16,3 milliards de dollars, tandis que les revenus des serveurs de milieu de gamme ont diminué de 4,6% pour s’établir à 2,4 milliards de dollars et que les systèmes haut de gamme ont reculé de 20,8% pour atteindre 1,3 milliard de dollars.

« Le deuxième trimestre a été marqué par une première contraction du marché des serveurs en neuf trimestres, bien qu’il soit difficile de faire une comparaison avec l’année dernière lorsque que le marché avait enregistré une croissance sans précédent », explique dans un communiqué Sebastian Lagana, responsable de la recherche Infrastructure Platforms & Technologies chez IDC. « Indépendamment de la comparaison difficile, les facteurs ayant un impact sur le marché incluent un ralentissement des achats de la part des fournisseurs de cloud et des clients hyperscale, du hors-cycle sur le marché cyclique non x86, ainsi qu’un ralentissement du côté des entreprises en raison d’un relâchement des capacités actuelles et de l’incertitude macroéconomique. »

Subissant une baisse de 13% de ses revenus et avec un part de marché ramenée à 19%, Dell voit se rapprocher dangereusement HPE, lequel en subissant une baisse de chiffre d’affaire « limitée » à 3,6% voit sa participation au marché grimper à 18,0%.

Enregistrant un bond de ses ventes de 32,3% Inspur bouscule le classement en se hissant à la troisième place avec une part de marché de 7,2%. Lenovo (-21,8%), IBM (-27,4%) les ODM (-22,9%) et les autres fournisseurs en général enregistrent des baisses plus ou moins marquées.